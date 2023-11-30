"Глупость русофобов": Захарова оценила запрет Болгарии лететь в самолёте с Лавровым
Захарова назвала "глупостью русофобов" запрет Болгарии её пролёта над страной
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "злобной глупостью русофобов" запрет Софии на пролёт самолёта главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова над территорией Болгарии, если она будет находиться на борту.
"...Впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолёту, а человеку в самолёте. Так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолёту пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолёте лететь нельзя", — написала дипломат в телеграм-канале.
По её словам, такое решение не соответствует Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, согласно которой в понятие территории не входят воздушные границы. То есть и без того "незаконные евросоюзовские санкции никак не могут распространяться на беспосадочный пролёт лица, которому запрещён въезд на территорию государства", добавила дипломат.
"Кто дал право неграмотным чиновникам в Софии позорить болгарский народ?" — задалась вопросом Захарова.
Напомним, пригласить Лаврова на заседание ОБСЕ призвал глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Северная Македония решила открыть воздушное пространство для российской делегации. Позже об открытии коридора заявила и Болгария. МИД страны объяснил это решение важностью саммита ОБСЕ. Позже, однако, София заявила, что разрешение на пролёт не распространяется на официального представителя российского дипведомства Марию Захарову. В итоге нашей делегации пришлось добираться до Скопье через Турцию и Грецию.