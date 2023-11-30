Кремль анонсировал для Лаврова очень насыщенный график на заседании Совета министров ОБСЕ

Отметим, что минувшей ночью Лавров уже прибыл в Северную Македонию, где сегодня и завтра будет проходить заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Лететь пришлось через Грецию, потому что Болгария закрыла небо для российской делегации, сославшись на введённые Европейским союзом санкции против официального представителя МИД Марии Захаровой. К слову, она назвала эти ограничения "глупостью русофобов". Кроме того, в МИД рассказали, что в российское внешнеполитическое ведомство поступил ряд запросов на двусторонние встречи с Лавровым. В программе российского министра запланированы как многосторонние, так и двусторонние мероприятия.