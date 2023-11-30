Кремль анонсировал для Лаврова очень насыщенный график на заседании Совета министров ОБСЕ
Песков: Главу МИД Лаврова ждёт насыщенный график на заседании СМИД ОБСЕ в Скопье
Сергей Лавров уже прибыл в Северную Македонию, где сегодня и завтра будет проходить заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Фото © Kremlin.ru
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидает интенсивная работа и насыщенный график двусторонних встреч на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье. Об этом сообщил журналистам в четверг, 30 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Там действительно ожидает министра весьма насыщенная работа, очень напряжённый график различных встреч, мы можем подтвердить", — сказал представитель Кремля.
Отметим, что минувшей ночью Лавров уже прибыл в Северную Македонию, где сегодня и завтра будет проходить заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Лететь пришлось через Грецию, потому что Болгария закрыла небо для российской делегации, сославшись на введённые Европейским союзом санкции против официального представителя МИД Марии Захаровой. К слову, она назвала эти ограничения "глупостью русофобов". Кроме того, в МИД рассказали, что в российское внешнеполитическое ведомство поступил ряд запросов на двусторонние встречи с Лавровым. В программе российского министра запланированы как многосторонние, так и двусторонние мероприятия.