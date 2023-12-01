"Просто трус!": Лавров, не выбирая выражений, прошёлся по Блинкену за побег вместо честного разговора
Лавров: Блинкен сбежал с саммита ОБСЕ, потому что боится честного разговора
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Getty Images / EuropaNewswire / Gado, © Getty Images / Win McNamee
Госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров. Так он отреагировал на материал македонской газеты, которая выдала фото до начала саммита за снимок с его открытия, обратив внимание на якобы отсутствие российского министра.
Лавров раскритиковал Блинкена за побег с саммита ОБСЕ. Видео © VK / МИД России
"Сбежал мой коллега, госсекретарь Блинкен, я-то не сбегал никуда", — заметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ, пояснив, что дипломаты сделали фото во время "междусобойчика" вечером перед началом встречи.
Он обратил внимание на ранний отъезд госсекретаря США и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из македонской столицы. По оценке российского министра, коллеги тем самым хотели подчеркнуть своё намерение изолировать Москву. Но Лавров подчеркнул, что уехавшие из Скопье Боррель и Блинкен — "просто трусы", они боятся любого честного разговора с фактами на руках.
Как уже рассказывал Лайф, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на открытие сессии ОБСЕ в столице Северной Македонии. Вчера российский дипломат занял место рядом с представителями Румынии и Сан-Марино. При этом не обошлось и без казусов: сначала Болгария согласилась пропустить самолёт Лаврова через своё воздушное пространство, однако позже узнала, что на борту будет Мария Захарова, и отозвала разрешение. В итоге лайнер полетел через Грецию.