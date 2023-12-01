"Просто трус!": Лавров, не выбирая выражений, прошёлся по Блинкену за побег вместо честного разговора

Госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров. Так он отреагировал на материал македонской газеты, которая выдала фото до начала саммита за снимок с его открытия, обратив внимание на якобы отсутствие российского министра.

Лавров раскритиковал Блинкена за побег с саммита ОБСЕ. Видео © VK / МИД России

"Сбежал мой коллега, госсекретарь Блинкен, я-то не сбегал никуда", — заметил Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ, пояснив, что дипломаты сделали фото во время "междусобойчика" вечером перед началом встречи.