Захарова жёстко ответила на слова Бербок о поведении Лаврова на СМИД ОБСЕ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла главу МИД Германии Анналену Бербок за критику в адрес министра Сергея Лаврова. Она заявила, что дипломат якобы появляется в зале заседаний СМИД ОБСЕ лишь "когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других".
"При случае расскажите Анналене, что все выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать всех можно в любой точке планеты. А вот выступить — лишь находясь в зале", — написала Захарова в телеграм-канале.
Она также обратила внимание, что в прошлом году Бербок совсем не волновало, что Лавров вообще не появился в зале из-за решения Польши. Тогда Варшава просто не направила Москве приглашение на заседание.
"Жаль, она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале", — посмеялась российский дипломат.
Вместе с тем Захарова добавила, что в таком случае страны НАТО бы поняли её "печаль" и не стали бы вставлять палки в колёса и мешать прибытию российской делегации на международные форумы.
Как уже рассказывал Лайф, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на открытие сессии ОБСЕ в столице Северной Македонии. Вчера российский дипломат занял место рядом с представителями Румынии и Сан-Марино. При этом не обошлось и без казусов: сначала Болгария согласилась пропустить самолёт Лаврова через своё воздушное пространство, однако позже узнала, что на борту будет Мария Захарова, и отозвала разрешение. В итоге лайнер полетел через Грецию.
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