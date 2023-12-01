Захарова жёстко ответила на слова Бербок о поведении Лаврова на СМИД ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла главу МИД Германии Анналену Бербок за критику в адрес министра Сергея Лаврова. Она заявила, что дипломат якобы появляется в зале заседаний СМИД ОБСЕ лишь "когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других".

"При случае расскажите Анналене, что все выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать всех можно в любой точке планеты. А вот выступить — лишь находясь в зале", — написала Захарова в телеграм-канале.

Она также обратила внимание, что в прошлом году Бербок совсем не волновало, что Лавров вообще не появился в зале из-за решения Польши. Тогда Варшава просто не направила Москве приглашение на заседание.

"Жаль, она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале", — посмеялась российский дипломат.