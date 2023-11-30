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Лавров дал откровенную и жёсткую оценку нынешнему состоянию ОБСЕ

Глава МИД РФ Сергей Лавров: ОБСЕ находится в плачевном состоянии

30 ноября, 13:29
<p>Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/58037/photos/54702" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в плачевном состоянии. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел организации, которое в ближайшие два дня будет проходить в Скопье.

Дипломат напомнил, что вскоре исполнится 50 лет Хельсинкскому заключительному акту по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"Вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а её перспективы остаются неясными", сказал Лавров.

Что такое ОБСЕ? Видео © YouTube / The Organization for Security and Co-operation in Europe

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объединяет 57 государств из Северной Америки, Европы и Азии и является крупнейшей в мире региональной структурой, занимающейся вопросами безопасности. Она призвала "работать во имя стабильности, мира и демократии" в интересах более одного миллиарда человек, осуществляя политический диалог по вопросам общих ценностей. Но на деле ОБСЕ часто становится площадкой для политических демаршей, в том числе против России.

Польша отказалась участвовать в заседании глав МИД ОБСЕ с Лавровым

Польша отказалась участвовать в заседании глав МИД ОБСЕ с Лавровым

Ранее Лайф сообщал, что в столице Северной Македонии идёт заседание министров. Сергей Лавров уже занял своё место, разделив соседство с представителями Румынии и Сан-Марино. Однако не обошлось без казусов: несмотря на то что Болгария сначала согласилась пропустить через своё воздушное пространство самолёт российского министра, узнав, что на борту будет Мария Захарова, отозвала разрешение. В результате лайнер полетел через Грецию.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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