Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в плачевном состоянии. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел организации, которое в ближайшие два дня будет проходить в Скопье.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объединяет 57 государств из Северной Америки, Европы и Азии и является крупнейшей в мире региональной структурой, занимающейся вопросами безопасности. Она призвала "работать во имя стабильности, мира и демократии" в интересах более одного миллиарда человек, осуществляя политический диалог по вопросам общих ценностей. Но на деле ОБСЕ часто становится площадкой для политических демаршей, в том числе против России.