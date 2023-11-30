Лавров дал откровенную и жёсткую оценку нынешнему состоянию ОБСЕ
Глава МИД РФ Сергей Лавров: ОБСЕ находится в плачевном состоянии
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © Kremlin.ru
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится в плачевном состоянии. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел организации, которое в ближайшие два дня будет проходить в Скопье.
Дипломат напомнил, что вскоре исполнится 50 лет Хельсинкскому заключительному акту по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а её перспективы остаются неясными", — сказал Лавров.
Что такое ОБСЕ? Видео © YouTube / The Organization for Security and Co-operation in Europe
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) объединяет 57 государств из Северной Америки, Европы и Азии и является крупнейшей в мире региональной структурой, занимающейся вопросами безопасности. Она призвала "работать во имя стабильности, мира и демократии" в интересах более одного миллиарда человек, осуществляя политический диалог по вопросам общих ценностей. Но на деле ОБСЕ часто становится площадкой для политических демаршей, в том числе против России.
Ранее Лайф сообщал, что в столице Северной Македонии идёт заседание министров. Сергей Лавров уже занял своё место, разделив соседство с представителями Румынии и Сан-Марино. Однако не обошлось без казусов: несмотря на то что Болгария сначала согласилась пропустить через своё воздушное пространство самолёт российского министра, узнав, что на борту будет Мария Захарова, отозвала разрешение. В результате лайнер полетел через Грецию.