Польша отказалась участвовать в заседании глав МИД ОБСЕ с Лавровым
Захарова: Власти Польши решили бойкотировать заседание глав МИД ОБСЕ с Лавровым
Польская делегация решила бойкотировать заседание глав МИД ОБСЕ, в котором принимает участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Буквально в эти минуты последовало заявление от властей в Варшаве, в Польше, что они тоже присоединятся, как они говорят, к бойкоту, то есть они не будут участвовать [в заседании глав МИД ОБСЕ]", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее аналогичное решение приняли Латвия, Литва, Эстония и Украина. Захарова же поведение иностранных политиков назвала "самообличением тех, кто мутил воду в ОБСЕ, ЕС и на всём европейском пространстве".
Тем временем заседание министров уже во всю идёт в столице Северной Македонии. Как писал Лайф, Сергей Лавров занял своё место, разделив соседство с представителями Румынии и Сан-Марино. Однако не обошлось без казусов: несмотря на то что Болгария сначала согласилась пропустить через своё воздушное пространство самолёт российского министра, узнав, что на борту будет Мария Захарова, отозвала разрешение. В результате лайнер полетел через Грецию.
ТАСС / GEORGI LICOVSKI