Польша отказалась участвовать в заседании глав МИД ОБСЕ с Лавровым

"Буквально в эти минуты последовало заявление от властей в Варшаве, в Польше, что они тоже присоединятся, как они говорят, к бойкоту, то есть они не будут участвовать [в заседании глав МИД ОБСЕ]", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".