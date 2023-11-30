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30 ноября, 10:50

Польша отказалась участвовать в заседании глав МИД ОБСЕ с Лавровым

Захарова: Власти Польши решили бойкотировать заседание глав МИД ОБСЕ с Лавровым

Польская делегация решила бойкотировать заседание глав МИД ОБСЕ, в котором принимает участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Буквально в эти минуты последовало заявление от властей в Варшаве, в Польше, что они тоже присоединятся, как они говорят, к бойкоту, то есть они не будут участвовать [в заседании глав МИД ОБСЕ]", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее аналогичное решение приняли Латвия, Литва, Эстония и Украина. Захарова же поведение иностранных политиков назвала "самообличением тех, кто мутил воду в ОБСЕ, ЕС и на всём европейском пространстве".

Тем временем заседание министров уже во всю идёт в столице Северной Македонии. Как писал Лайф, Сергей Лавров занял своё место, разделив соседство с представителями Румынии и Сан-Марино. Однако не обошлось без казусов: несмотря на то что Болгария сначала согласилась пропустить через своё воздушное пространство самолёт российского министра, узнав, что на борту будет Мария Захарова, отозвала разрешение. В результате лайнер полетел через Грецию.

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ТАСС / GEORGI LICOVSKI

Максим Плетнёв
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