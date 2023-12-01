Зеленский заявил о переходе конфликта России и Украины в новую фазу

По его словам, зима осложнит боевые действия. И это с учётом того, что Украина уже провалила контрнаступление, которое шло летом при достаточно благоприятных погодных условиях. Тогда, по мнению Зеленского, Киеву помешала нехватка оружия и войск.

Неудачи ВСУ наконец признали и на Западе. Так, на недавней встрече глав МИД стран НАТО, которая проходила в Брюсселе, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что многие его коллеги по Североатлантическому альянсу согласились с тем, что никаких серьёзных изменений с начала украинского контрнаступа так и не произошло.