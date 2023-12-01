ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 декабря 2023, 07:46
14627

Зеленский заявил о переходе конфликта России и Украины в новую фазу

Зеленский заявил о начале новой фазы конфликта с РФ с наступлением зимы

Конфликт России и Украины переходит в новую фазу. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на фоне наступления холодов. Его слова приводит агентство Associated Press.

По его словам, зима осложнит боевые действия. И это с учётом того, что Украина уже провалила контрнаступление, которое шло летом при достаточно благоприятных погодных условиях. Тогда, по мнению Зеленского, Киеву помешала нехватка оружия и войск.

США могут лишить Киев средств к существованию уже через месяц
США могут лишить Киев средств к существованию уже через месяц

Неудачи ВСУ наконец признали и на Западе. Так, на недавней встрече глав МИД стран НАТО, которая проходила в Брюсселе, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что многие его коллеги по Североатлантическому альянсу согласились с тем, что никаких серьёзных изменений с начала украинского контрнаступа так и не произошло.

BannerImage

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar