Зеленский заявил о переходе конфликта России и Украины в новую фазу
Зеленский заявил о начале новой фазы конфликта с РФ с наступлением зимы
Конфликт России и Украины переходит в новую фазу. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на фоне наступления холодов. Его слова приводит агентство Associated Press.
По его словам, зима осложнит боевые действия. И это с учётом того, что Украина уже провалила контрнаступление, которое шло летом при достаточно благоприятных погодных условиях. Тогда, по мнению Зеленского, Киеву помешала нехватка оружия и войск.
Неудачи ВСУ наконец признали и на Западе. Так, на недавней встрече глав МИД стран НАТО, которая проходила в Брюсселе, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что многие его коллеги по Североатлантическому альянсу согласились с тем, что никаких серьёзных изменений с начала украинского контрнаступа так и не произошло.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky