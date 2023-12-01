"Не получит ни доллара": США могут лишить Киев средств к существованию уже через месяц

Украина рискует остаться без финансирования со стороны Вашингтона даже в начале 2024 года. Конгрессмены лишат Незалежную средств к существованию, если новый пакет не получится привязать к помощи Израилю или обеспечению безопасности на границе США, сообщил журнал The American Conservative со ссылкой на некоторых законодателей.

Предложенный демократами законопроект о спонсировании Киева уже сейчас "рвут в клочья" республиканцы. По мнению конгрессмена Майка Ли, Белый дом игнорирует интересы американцев, когда хочет выписать Украине солидный чек. Происходящее является настоящим беззаконием, заявил журналу сенатор Рик Скотт. А вот член нижней палаты парламента Чип Рой и вовсе призвал не упоминать на Капитолийском холме даже само название Незалежной.

"Будь я спикером Палаты представителей, то ясно дал бы понять, что Украина не получит ни доллара. Вы не продвинетесь ни с какими другими законами до тех пор, пока не защитите границу Соединённых Штатов", — цитирует TAC конгрессмена.