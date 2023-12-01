В США признались, что средства для помощи Украине на исходе
Пентагон: США продолжают поставки оружия Украине, но средства уже заканчиваются
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Обложка © AP / TASS / Alex Brandon
США продолжают поддерживать Украину оружием, однако средства на это заканчиваются, и ситуация становится напряжённой. Об этом на брифинге в четверг, 30 ноября, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Именно поэтому мы запрашиваем дополнительные поставки оружия в Конгрессе", — сказала она журналистам, добавив, что американское руководство надеется на выделение финансирования в ближайшие недели.
А ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что финансовая поддержка Киева со стороны США переживает критический момент. Это, по словам Кирби, происходит из-за того, что у Штатов уже нет той гибкости, которая была раньше.