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Регион
Опубликовано 30 ноября 2023, 21:43
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В США признались, что средства для помощи Украине на исходе

Пентагон: США продолжают поставки оружия Украине, но средства уже заканчиваются

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Обложка © AP / TASS / Alex Brandon

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Обложка © AP / TASS / Alex Brandon

США продолжают поддерживать Украину оружием, однако средства на это заканчиваются, и ситуация становится напряжённой. Об этом на брифинге в четверг, 30 ноября, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Именно поэтому мы запрашиваем дополнительные поставки оружия в Конгрессе", — сказала она журналистам, добавив, что американское руководство надеется на выделение финансирования в ближайшие недели.

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А ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что финансовая поддержка Киева со стороны США переживает критический момент. Это, по словам Кирби, происходит из-за того, что у Штатов уже нет той гибкости, которая была раньше.

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Лариса Сафронова
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