В США признались, что средства для помощи Украине на исходе

США продолжают поддерживать Украину оружием, однако средства на это заканчиваются, и ситуация становится напряжённой. Об этом на брифинге в четверг, 30 ноября, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Именно поэтому мы запрашиваем дополнительные поставки оружия в Конгрессе", — сказала она журналистам, добавив, что американское руководство надеется на выделение финансирования в ближайшие недели.