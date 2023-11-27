"Критический момент": В Белом доме признали, что не могут помогать Киеву, как раньше

В ходе очередного брифинга он обратил внимание на то, что Вашингтон начал выделять украинцам пакеты военной помощи "с меньшим приростом с точки зрения того, сколько направляется денег". Это, по словам Кирби, происходит из-за того, что у Штатов уже нет той гибкости, которая была раньше.