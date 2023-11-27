"Критический момент": В Белом доме признали, что не могут помогать Киеву, как раньше
Кирби: Финансирование Киева со стороны США переживает критический момент
На сегодняшний день финансовая поддержка Киева со стороны США переживает критический момент. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
В ходе очередного брифинга он обратил внимание на то, что Вашингтон начал выделять украинцам пакеты военной помощи "с меньшим приростом с точки зрения того, сколько направляется денег". Это, по словам Кирби, происходит из-за того, что у Штатов уже нет той гибкости, которая была раньше.
"Наступил критический момент", — констатировал представитель Белого дома.
Ранее конгрессмен Майк Тернер заявил, что пакет военной помощи Украине и Израилю вряд ли будет принят до конца года. Несмотря на это, глава Пентагона Ллойд Остин на прошлой неделе сообщил, что США выделят Киеву новый пакет помощи на 100 миллионов долларов. Это произошло на фоне очередных жалоб Владимира Зеленского, заявившего о недостатке помощи Вашингтона.
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