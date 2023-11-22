В Соединённых Штатах рассказали об очередных жалобах Владимира Зеленского, которому вечно не хватает чьей-либо помощи. В этот раз он посетовал на недостаток поддержки Вашингтона, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.

Таким образом он прокомментировал недавнюю встречу Зеленского с руководством компании Fox News и несколькими журналистами телеканала. По словам Холла, Зеленский во время этого мероприятия не скрывал вообще ничего и "выложил всё".

Корреспондент телекомпании подчеркнул, что Зеленский определённо проявлял беспокойство, когда речь заходила о вопросе предоставления очередной помощи киевскому режиму.

"Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлёк весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент", — заявил Холл.