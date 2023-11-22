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Регион
Опубликовано 22 ноября 2023, 04:58
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Журналисты Fox News раскрыли темы разговора с Зеленским

Журналист Fox News Холл заявил, что Зеленский пожаловался на нехватку помощи США

В Соединённых Штатах рассказали об очередных жалобах Владимира Зеленского, которому вечно не хватает чьей-либо помощи. В этот раз он посетовал на недостаток поддержки Вашингтона, заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.

Таким образом он прокомментировал недавнюю встречу Зеленского с руководством компании Fox News и несколькими журналистами телеканала. По словам Холла, Зеленский во время этого мероприятия не скрывал вообще ничего и "выложил всё".

Корреспондент телекомпании подчеркнул, что Зеленский определённо проявлял беспокойство, когда речь заходила о вопросе предоставления очередной помощи киевскому режиму.

"Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев. Он рассказал о том, как Израиль действительно отвлёк весь мир от Украины, и он считает, что это критический момент", — заявил Холл.

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Ранее Лайф писал, что отчаявшийся без западной помощи Владимир Зеленский пошёл на новые меры — решил заглянуть в казну регионов. Так, он подписал закон, изымающий из региональных бюджетов 2,66 миллиарда долларов, следует из данных Верховной рады, которые пойдут на нужды военной промышленности страны.

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t.me / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
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