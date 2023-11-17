Зеленский признал, что без помощи Запада ВСУ будут отступать
Владимир Зеленский выразил недовольство из-за недостаточной помощи США, которую те оказывают ВСУ. Он считает, что украинской армии придётся отступать, если ситуация не изменится.
"Сейчас я сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада. Их фокус смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Без поддержки мы будем отступать", — приводит слова Зеленского информационное агентство Bloomberg.
Смещение фокуса интересов с Украины на Ближний Восток привело к тому, что украинские военнослужащие стали получать меньше 155-миллиметровых снарядов, добавил он.
Напомним, что сегодня президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства, который не включает дополнительную помощь Украине. Тем временем бывший премьер страны Николай Азаров утверждает, что Незалежная уже обанкротилась и лишена возможности самостоятельно наполнять свой бюджет, 75% которого — гранты или займы.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky