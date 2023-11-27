В США рассказали о расколе офиса Байдена на два лагеря

Внутри администрации действующего хозяина Белого дома Джозефа Байдена из-за обострения палестино-израильского конфликта произошёл раскол на два лагеря. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц пишет газета Washington Post (WP).

По данным издания, недавно около 20 обеспокоенных сотрудников администрации американского лидера запросили встречу с его советниками, чтобы узнать планирует ли правительство Соединённых Штатов что-то сделать для снижения количества погибших мирных жителей в секторе Газа.

В материале говорится, что подобные мероприятия свидетельствуют о расколе внутри Белого дома. Также журналисты назвали текущий конфликт на Ближнем Востоке возможным крупнейшим внешнеполитическим кризисом за время президентства Байдена. В газете предположили, что ситуация в Газе взволновала администрацию 46-го главы США, больше чем любой другой конфликт.