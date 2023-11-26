Власти США допустили ограничение военной помощи Израилю

США могут ограничить поставку вооружения Израилю. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он прокомментировал слова Джо Байдена, назвавшего стоящей идеей введение условий на отправку военной помощи.

"Он [Байден. — Прим. Лайфа] ответил на вопрос и признал идею", — сказал Салливан в эфире CBS.

Вместе с тем, по словам советника Байдена, в Вашингтоне считают эффективным действующий подход, ведь он позволяет "достигать целей", в том числе освобождения заложников, перемирия и поставок гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Однако ограничения всё же возможны, уточнил Салливан.