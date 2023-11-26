Власти США допустили ограничение военной помощи Израилю
Советник Байдена Салливан допустил, что США ограничат военную помощь Израилю
США могут ограничить поставку вооружения Израилю. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он прокомментировал слова Джо Байдена, назвавшего стоящей идеей введение условий на отправку военной помощи.
"Он [Байден. — Прим. Лайфа] ответил на вопрос и признал идею", — сказал Салливан в эфире CBS.
Вместе с тем, по словам советника Байдена, в Вашингтоне считают эффективным действующий подход, ведь он позволяет "достигать целей", в том числе освобождения заложников, перемирия и поставок гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Однако ограничения всё же возможны, уточнил Салливан.
Ранее Байден заявил, что считает реальным продление перемирия в секторе Газа. Напомним, четырёхдневная пауза в военных действиях между ЦАХАЛ и ХАМАС началась 24 ноября. В рамках сделки палестинское движение обменяется с Израилем пленниками, а в Газу будут допущены грузовики с гумпомощью. К вечеру первого дня перемирия появилась информация о том, что первую группу израильских заложников передали Красному Кресту. Чуть позже МККК подтвердил успешность процедуры освобождения людей.
ТАСС / ЕРА / CHRISTOPHE PETIT TESSON