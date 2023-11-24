МККК подтвердил благополучное освобождение 24 заложников из сектора Газа
Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что из сектора Газа была успешно освобождена группа из 24 заложников. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба организации.
"Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных. Мы способствовали этому освобождению, переправив их из сектора Газа на КПП Рафах, тем самым подчеркнув реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами", — сказано в публикации.
Напомним, сегодня в секторе Газа началось гуманитарное перемирие, которое продлится четыре дня. Ранее сообщалось, что также Израилю передадут первую группу заложников из 13 человек. В свою очередь, Тель-Авив пропустил в палестинский эксклав восемь цистерн с топливом и газом. Однако после окончания перемирия, по словам израильского министра обороны Йоава Галанта, боевые действия продолжатся в полную силу. Сегодня вечером появилась информация о том, что первую группу израильских заложников, которые удерживались в Газе, передали Красному Кресту.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN