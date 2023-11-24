МККК подтвердил благополучное освобождение 24 заложников из сектора Газа

Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил, что из сектора Газа была успешно освобождена группа из 24 заложников. Об этом в социальной сети X сообщила пресс-служба организации.

"Мы с облегчением подтверждаем благополучное освобождение 24 пленных. Мы способствовали этому освобождению, переправив их из сектора Газа на КПП Рафах, тем самым подчеркнув реальное влияние нашей роли нейтрального посредника между сторонами", — сказано в публикации.