Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом
Цистерна с топливом на КПП Рафах. Обложка © ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI
Израиль пропустил через КПП Рафах на египетско-палестинской границе в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом. Видео © Telegram / Yediotnews
"Сегодня утром четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были направлены Египтом гуманитарным организациям ООН на юге сектора Газа через КПП Рафах, — говорится в опубликованном сообщении.
Подчёркивается, что решение было одобрено Правительством Израиля.
Напомним, сегодня в 08:00 мск в секторе Газа вступило в силу четырёхдневное гуманитарное перемирие. Ожидается, что также сегодня будет передана первая партия израильских заложников — 13 человек. Всего за время действий договорённостей планируется обменять 50 израильтян на 150 палестинских заключённых.