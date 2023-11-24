Израиль пропустил через КПП Рафах на египетско-палестинской границе в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом. Видео © Telegram / Yediotnews

"Сегодня утром четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были направлены Египтом гуманитарным организациям ООН на юге сектора Газа через КПП Рафах, — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что решение было одобрено Правительством Израиля.