Регион

Уведомления отключены

24 ноября, 09:08

Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом

<p>Цистерна с топливом на КПП Рафах. Обложка © ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI</p>

Цистерна с топливом на КПП Рафах. Обложка © ТАСС / EPA / KHALED ELFIQI

Израиль пропустил через КПП Рафах на египетско-палестинской границе в сектор Газа восемь цистерн с топливом и бытовым газом, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом. Видео © Telegram / Yediotnews

"Сегодня утром четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были направлены Египтом гуманитарным организациям ООН на юге сектора Газа через КПП Рафах, — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что решение было одобрено Правительством Израиля.

В ХАМАС подтвердили перемирие в Газе и раскрыли план масштабных гуманитарных поставок

В ХАМАС подтвердили перемирие в Газе и раскрыли план масштабных гуманитарных поставок

Напомним, сегодня в 08:00 мск в секторе Газа вступило в силу четырёхдневное гуманитарное перемирие. Ожидается, что также сегодня будет передана первая партия израильских заложников — 13 человек. Всего за время действий договорённостей планируется обменять 50 израильтян на 150 палестинских заключённых.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Палестина
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров