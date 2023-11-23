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23 ноября, 15:27

В ХАМАС подтвердили перемирие в Газе и раскрыли план масштабных гуманитарных поставок

ХАМАС подтвердило, что гуманитарное перемирие в Газе начнётся 24 ноября в 7 утра

Палестинское движение ХАМАС подтвердило информацию о том, что гуманитарное перемирие в Газе начнётся 24 ноября в 7 утра по местному времени (8 утра по Москве). Об этом говорится в телеграм-канале Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, являющейся боевым отделением ХАМАС.

"Перемирие вступает в силу в пятницу, 24 ноября 2023 года, в 7 часов утра", сказано в публикации.

Также представители палестинского движения сообщили, что во время паузы в боевых действиях в сектор Газа будут каждый день въезжать по 200 грузовиков с гуманитарными грузами. В частности, планируется доставка медикаментов во все районы сектора Газа и прибытие четырёх бензовозов с топливом и газом.

"200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами ежедневно будут доставлять [помощь] во все районы сектора Газа", уточнили представители ХАМАС.

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А 22 ноября стало известно, что собирается делать израильское правительство после завершения короткого перемирия с палестинским движением ХАМАС. Как сообщил постпред Израиля при ООН, Тель-Авив не остановится, пока не уничтожит потенциал этого радикального сообщества.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Юрий Лысенко
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