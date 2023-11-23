В ХАМАС подтвердили перемирие в Газе и раскрыли план масштабных гуманитарных поставок

Палестинское движение ХАМАС подтвердило информацию о том, что гуманитарное перемирие в Газе начнётся 24 ноября в 7 утра по местному времени (8 утра по Москве). Об этом говорится в телеграм-канале Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, являющейся боевым отделением ХАМАС.

"Перемирие вступает в силу в пятницу, 24 ноября 2023 года, в 7 часов утра", — сказано в публикации.

Также представители палестинского движения сообщили, что во время паузы в боевых действиях в сектор Газа будут каждый день въезжать по 200 грузовиков с гуманитарными грузами. В частности, планируется доставка медикаментов во все районы сектора Газа и прибытие четырёх бензовозов с топливом и газом.

"200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами ежедневно будут доставлять [помощь] во все районы сектора Газа", — уточнили представители ХАМАС.