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22 ноября, 19:51

В Израиле раскрыли план действий после окончания перемирия с ХАМАС

Постпред Эрдан заявил, что Израиль продолжит операцию в Газе после паузы с ХАМАС

Стало известно, что собирается делать израильское правительство после завершения короткого перемирия с палестинским движением ХАМАС. Как сообщил постпред еврейского государства при ООН Гилад Эрдан во время очередного заседания Совбеза всемирной организации, Тель-Авив не остановится, пока не уничтожит потенциал этого радикального сообщества.

"Пусть у вас не будет никаких заблуждений: как только пауза завершится, мы будем полной силой продолжать решение наших задач и не остановимся, пока весь потенциал ХАМАС не будет уничтожен, чтобы ХАМАС больше не мог управлять Газой", — заявил дипломат.

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Напомним, что о позитивных результатах в переговорах между двумя противоборствующими сторонами обострившегося палестино-израильского конфликта стало известно утром 22 ноября. В этот день Правительство Израиля одобрило сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Днём ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил о том, что в вопросе перемирия с Тель-Авивом наблюдается прогресс.

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Flickr / Israel Defense Forces

Алексей Соловьёв
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