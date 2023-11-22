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22 ноября, 02:51

Израиль одобрил сделку с ХАМАС по перемирию для освобождения заложников

Haaretz: Израиль согласился на перемирие с ХАМАС для освобождения заложников

Правительство Израиля одобрило сделку с радикальным палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников, передаёт газета Haaretz со ссылкой на источники.

"Израильский кабинет проголосовал за принятие сделки о временном прекращении огня с ХАМАС, которая будет включать обмен заложников на палестинских заключённых из израильских тюрем", — говорится в статье.

В материале сказано, что договорённость включает в себя такие положения, как освобождение 50 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 150 палестинских заключённых, которые находятся в тюрьмах Израиля.

Представители ХАМАС подтвердили эту информацию и сообщили, что на время перемирия Израиль полностью прекратит полёты над южной частью сектора Газа, над севером они запрещены на 6 часов, с 10:00 до 16:00.

Как уточнил на посвящённом данной теме брифинге представитель администрации США, гуманитарная пауза в секторе Газа составит 4–5 суток, а освобождение заложников начнётся через сутки после достижения договорённости.

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Лайф ранее сообщал, что накануне глава политбюро радикального движения ХАМАС Исмаил Хания заявил о том, что в вопросе перемирия с Тель-Авивом наблюдается прогресс. А представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари, в свою очередь, сообщил, что переговоры между двумя сторонами обострившегося палестино-израильского конфликта о перемирии вышли на финишную прямую.

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Unsplash

Алексей Соловьёв
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