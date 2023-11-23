Востоковед назвал две причины, побудившие Израиль пойти на сделку с ХАМАС
Востоковед Тарасов: Израиль пошёл на сделку с ХАМАС из-за стран Запада
Израиль согласился на сделку с ХАМАС о прекращении огня и обмене заложниками под давлением западных стран, а особенно — США. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов.
"Конечно, это давление Запада. <…> Американцы фактически стали играть на арабском поле против Израиля, хотя внешне оказывают поддержку Израилю", — пояснил Тарасов.
Кроме того, подчеркнул эксперт, Израиль осознал, что победить ХАМАС не так уж и просто, ведь боевики палестинского движения до сих пор активно сопротивляются. Уже 1,5 месяца идут агрессивные бои, а военный потенциал группировки всё ещё не уничтожен. С этой силой Тель-Авиву приходится считаться, заключил Тарасов.
Напомним, что израильское правительство одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Режим прекращения огня продлится четверо суток. Это гарантирует доставку гуманитарных грузов и топлива в Газу в эти дни. Также стало известно, что основная часть из 300 палестинских заключённых, которые могут быть освобождены в соответствии со сделкой между Израилем и ХАМАС, — это мальчики-подростки до 18 лет.
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