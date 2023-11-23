Востоковед назвал две причины, побудившие Израиль пойти на сделку с ХАМАС

Израиль согласился на сделку с ХАМАС о прекращении огня и обмене заложниками под давлением западных стран, а особенно — США. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов.

Кроме того, подчеркнул эксперт, Израиль осознал, что победить ХАМАС не так уж и просто, ведь боевики палестинского движения до сих пор активно сопротивляются. Уже 1,5 месяца идут агрессивные бои, а военный потенциал группировки всё ещё не уничтожен. С этой силой Тель-Авиву приходится считаться, заключил Тарасов.