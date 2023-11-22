Израиль в рамках сделки с ХАМАС освободит почти 300 палестинских детей

Основная часть из 300 палестинских заключённых, которые могут быть освобождены в соответствии со сделкой между Израилем и ХАМАС, — это мальчики-подростки до 18 лет. Об этом сообщает газета Times of Israel.

"287 из 300 заключённых, запланированных к освобождению, — это мужчины в возрасте 18 лет и моложе, большинство из которых были осуждены за массовые беспорядки и бросание камней на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме", — говорится в сообщении.

По данным издания, остальные 13 палестинских заключённых — это женщины, большинство из них ранее были осуждены за попытку нанесения ножевых ранений.