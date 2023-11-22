Израиль в рамках сделки с ХАМАС освободит почти 300 палестинских детей
Times of Israel: Израиль в рамках сделки с ХАМАС освободит 287 палестинских детей
Основная часть из 300 палестинских заключённых, которые могут быть освобождены в соответствии со сделкой между Израилем и ХАМАС, — это мальчики-подростки до 18 лет. Об этом сообщает газета Times of Israel.
"287 из 300 заключённых, запланированных к освобождению, — это мужчины в возрасте 18 лет и моложе, большинство из которых были осуждены за массовые беспорядки и бросание камней на Западном берегу реки Иордан или в Восточном Иерусалиме", — говорится в сообщении.
По данным издания, остальные 13 палестинских заключённых — это женщины, большинство из них ранее были осуждены за попытку нанесения ножевых ранений.
Напомним, утром 22 ноября СМИ узнали, что Правительство Израиля одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Режим прекращения огня будет действовать четверо суток. Также соглашение гарантирует доставку гуманитарных грузов и топлива в Газу в эти дни.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI