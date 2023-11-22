Захарова: Россия приветствует соглашение Израиля и ХАМАС о гумпаузе 22 ноября, 05:46 ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Москва приветствует достижение соглашения Израиля и ХАМАС о гуманитарной паузе и обмене заложниками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув также особые усилия Катара в переговорном процессе с обеими сторонами.

"В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырёхдневной гуманитарной паузе. Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта", — цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, ранее СМИ узнали, что Правительство Израиля одобрило сделку с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников. Договорённость включает в себя такие положения, как освобождение 50 израильских граждан из сектора Газа в обмен на 150 палестинских заключённых, которые находятся в тюрьмах Израиля. Гуманитарная пауза в анклаве составит 4–5 суток.

Авторы Александра Вишнякова