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19 ноября, 18:14

ЦАХАЛ: Более 100 радикалов ХАМАС задержано и доставлено на допросы в Израиль

Бойцы ЦАХАЛ за последние несколько дней поймали в секторе Газа более ста радикалов террористической группировки ХАМАС и отправили их на территорию Израиля для допросов, сообщили в армии еврейского государства.

"За последние несколько дней в ходе совместных действий Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности было задержано и переправлено в Израиль для допросов более ста террористов из ХАМАС", — говорится в заявлении.

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А ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг заявления СМИ о каких-либо договорённостях с ХАМАС по заложникам. Политик назвал эту информацию "слухами", выступая на пресс-конференции 18 ноября.

Обложка ©

Getty Images / Mostafa Alkharouf / Anadolu

Александра Мышляева
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