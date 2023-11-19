ЦАХАЛ: Более 100 радикалов ХАМАС задержано и доставлено на допросы в Израиль

Бойцы ЦАХАЛ за последние несколько дней поймали в секторе Газа более ста радикалов террористической группировки ХАМАС и отправили их на территорию Израиля для допросов, сообщили в армии еврейского государства.

"За последние несколько дней в ходе совместных действий Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности было задержано и переправлено в Израиль для допросов более ста террористов из ХАМАС", — говорится в заявлении.