Перемирие между израильской армией и ХАМАС вступило в силу и продлится 4 дня

Временное перемирие между израильской армией ЦАХАЛ и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС вступило в силу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Катара, который выступил посредником в переговорах по прекращению огня. Перемирие должно продлиться четыре дня, оно началось в пятницу, 24 ноября, ровно в 7 утра по местному времени (это 8 часов утра по мск).