Перемирие между израильской армией и ХАМАС вступило в силу и продлится 4 дня
Перемирие в секторе Газа вступило в силу в 8:00 (мск) в пятницу, 24 ноября. Фото © Mohammed Ibrahim / Unsplash
Временное перемирие между израильской армией ЦАХАЛ и правящим в секторе Газа палестинским движением ХАМАС вступило в силу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Катара, который выступил посредником в переговорах по прекращению огня. Перемирие должно продлиться четыре дня, оно началось в пятницу, 24 ноября, ровно в 7 утра по местному времени (это 8 часов утра по мск).
Ожидается, что сегодня также будет первая партия израильских заложников в количестве 13 человек. Процедура запланирована на 16:00 по местному времени (17:00 мск). Всего же за время четырёхдневного перемирия предполагается обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключённых, в большинстве своём это женщины и дети.
Ранее стало известно, что собирается делать израильское правительство после завершения короткого перемирия с палестинским движением ХАМАС. Как сообщил постпред Израиля при ООН, Тель-Авив не остановится, пока не уничтожит потенциал этого радикального сообщества. Кроме того, выяснилось, что планы достичь перемирия должны были быть реализованы ещё на прошлой неделе, но премьер Израиля Нетаньяху едва ли не в последний момент сорвал все договорённости.