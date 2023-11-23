СМИ узнали, что Нетаньяху в прошлый раз сорвал договорённость о перемирии в Газе

Временное прекращение огня в секторе Газа могло быть достигнуто ещё неделю назад, однако от гумпаузы отказался израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.

По данным издания, оно было назначено на прошлую пятницу на 17:00 мск (совпадает с местным) и предполагало аналогичные условия, однако "не произошло", поскольку Нетаньяху "не хотел этого".