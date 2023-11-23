СМИ узнали, что Нетаньяху в прошлый раз сорвал договорённость о перемирии в Газе
Hürriyet: Премьер Израиля Нетаньяху отказался прекратить огонь на прошлой неделе
Временное прекращение огня в секторе Газа могло быть достигнуто ещё неделю назад, однако от гумпаузы отказался израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники.
По данным издания, оно было назначено на прошлую пятницу на 17:00 мск (совпадает с местным) и предполагало аналогичные условия, однако "не произошло", поскольку Нетаньяху "не хотел этого".
"Но на этот раз именно Израиль хотел прекращения огня. Потому что она [ЦАХАЛ] начала нести большие потери в наземной войне", — говорится в материале.
Как уже сообщал Лайф, в ближайшие часы станет ясно, когда вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа. До этого власти Израиля одобрили сделку с ХАМАС, согласно которой планируется освободить еврейских граждан из Газы в обмен на палестинских заключённых. По плану гуманитарная пауза составит четыре-пять суток. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия приветствует соглашение о гумпаузе, а также отмечает особые усилия Катара в переговорном процессе с обеими сторонами.
ТАСС / АР / Hatem Ali