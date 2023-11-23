В ближайшие часы станет известно, когда вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа

В ближайшие часы будет оглашено время вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Доктор аль-Ансари подтвердил <…>, что время вступления в силу соглашения о перемирии [между Израилем и ХАМАС] будет объявлено в ближайшие часы", — говорится в сообщении дипломатического ведомства в соцсети Х (бывший Twitter).