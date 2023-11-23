В ближайшие часы станет известно, когда вступит в силу режим прекращения огня в секторе Газа
МИД Катара: Время вступления в силу перемирия в Газе будет скоро объявлено
В ближайшие часы будет оглашено время вступления в силу режима прекращения огня в секторе Газа, сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
"Доктор аль-Ансари подтвердил <…>, что время вступления в силу соглашения о перемирии [между Израилем и ХАМАС] будет объявлено в ближайшие часы", — говорится в сообщении дипломатического ведомства в соцсети Х (бывший Twitter).
Как уже рассказывал Лайф, на днях израильские власти одобрили сделку с ХАМАС. Согласно договору, планируется освободить израильских граждан из сектора Газа в обмен на палестинских заключённых из тюрем еврейского государства. Планируется, что гуманитарная пауза составит 4–5 суток. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия приветствует соглашение о гумпаузе, а также отмечает особые усилия Катара в переговорном процессе с обеими сторонами.
ТАСС / AP / Leo Correa