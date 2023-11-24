Первую группу израильских заложников, которые удерживались в Газе, передали Красному Кресту
TTI: Первую группу из 13 израильских заложников передали Красному Кресту
Первая группа из 13 израильских заложников, которые удерживались в секторе Газа, передана представителям Международного комитета Красного Креста. Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на заявление израильского чиновника.
Как рассказал собеседник газеты, освобождённых из плена людей уже посадили в кареты скорой помощи. Сейчас они движутся в направлении Египта.
При этом есть информация о том, что помимо 13 граждан Израиля были также освобождены 12 таиландцев, которые также были в плену ХАМАС в Газе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы государственной информационной службы Египта Дии Рашвана, отметив, что успех в процессе освобождения заложников был достигнут именно благодаря стараниям египетской стороны.
"Интенсивные усилия Египта привели к освобождению 12 граждан Таиланда, а также 13 израильских детей и женщин, находившихся в руках ХАМАС", — сказал Рашван.
Напомним, сегодня в секторе Газа началось гуманитарное перемирие, которое продлится четыре дня. Ранее сообщалось, что также Израилю передадут первую группу заложников из 13 человек. В свою очередь, Тель-Авив пропустил в палестинский эксклав восемь цистерн с топливом и газом. Однако после окончания перемирия, по словам израильского министра обороны Йоава Галанта, боевые действия продолжатся в полную силу.
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