Первую группу израильских заложников, которые удерживались в Газе, передали Красному Кресту

Первая группа из 13 израильских заложников, которые удерживались в секторе Газа, передана представителям Международного комитета Красного Креста. Об этом пишет издание The Times of Israel со ссылкой на заявление израильского чиновника.

Как рассказал собеседник газеты, освобождённых из плена людей уже посадили в кареты скорой помощи. Сейчас они движутся в направлении Египта.

При этом есть информация о том, что помимо 13 граждан Израиля были также освобождены 12 таиландцев, которые также были в плену ХАМАС в Газе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы государственной информационной службы Египта Дии Рашвана, отметив, что успех в процессе освобождения заложников был достигнут именно благодаря стараниям египетской стороны.