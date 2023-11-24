JP: Семьи заложников ХАМАС собрались на протест и требуют отставки Нетаньяху
Семьи заложников и жертв ХАМАС перед зданием израильского парламента. Обложка © X (ранее Twitter) / Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي
Семьи заложников и жертв палестинского движения ХАМАС собрались перед зданием израильского Кнессета (парламента) и требуют отставки премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на заявление группы The Families' Tent.
"Группа семей, потерявших близких в результате теракта 7 октября или имеющих родственников, удерживаемых ХАМАС в качестве заложников, собралась в пятницу перед Кнессетом, чтобы потребовать отстранения премьер-министра Биньямина Нетаньяху от должности", — пишет издание.
В заявлении говорится, что семьи находятся перед зданием парламента уже 16 дней, так как больше не готовы ждать. В это же время, по их словам, "правительство подвергает всех риску, чтобы защитить свою карьеру".
Тем временем в секторе Газа началось гуманитарное перемирие, которое продлится четыре дня. Ожидается, что также Израилю передадут первую группу заложников из 13 человек. В свою очередь, Тель-Авив пропустил в палестинский эксклав восемь цистерн с топливом и газом. Однако после окончания перемирия, по словам израильского министра обороны Йоава Галанта, боевые действия продолжатся в полную силу.