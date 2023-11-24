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24 ноября, 14:01

Израиль пообещал после паузы продолжить боевые действия в Газе с полной силой

Галант: Израиль после паузы в Газе продолжит боевые действия с полной силой

Израиль после окончания гуманитарной паузы в секторе Газа продолжит боевые действия с полной силой, заявил министр обороны страны Йоав Галант.

"Будет небольшая пауза, после чего мы продолжим действовать с полной военной мощью", — сказал он.

По его словам, Израиль не остановится, пока не достигнет своих целей в виде уничтожения палестинского движения ХАМАС и возвращения на родину 240 заложников.

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Напомним, сегодня в 08:00 мск в секторе Газа вступило в силу гуманитарное перемирие, которое продлится четыре дня. Также сегодня ожидается передача первой группы заложников-израильтян — 13 человек. В свою очередь, Тель-Авив пропустил в палестинский эксклав восемь цистерн с топливом и газом.

Обложка ©

Getty Images / Mostafa Alkharouf

Матвей Константинов
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