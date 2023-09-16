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16 сентября, 08:05

Президент МККК надеется до конца 2023 года посетить РФ и встретиться с Путиным

Лидер Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич хочет до конца 2023 года прилететь с визитом в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил глава делегации организации в российской столице Борис Мишель.

"Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, что это произойдёт до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе", — сказал он.

В МККК заявили о готовности помочь в обмене пленными между РФ и Украиной

В МККК заявили о готовности помочь в обмене пленными между РФ и Украиной

Напомним, в январе президент МККК Мирьяна Сполярич приезжала в Москву, где встретилась с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Омбудсмен призвала главу организации активнее посещать российских пленных на Украине. Также глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с Мирьяной Сполярич. Он заявил, что Москва делает всё, чтобы обеспечить доступ МККК к пленным украинским военным.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SALVATORE DI NOLFI

Светлана Оперук
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