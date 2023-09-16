Президент МККК надеется до конца 2023 года посетить РФ и встретиться с Путиным

Лидер Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич хочет до конца 2023 года прилететь с визитом в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил глава делегации организации в российской столице Борис Мишель.

"Конечно, она планирует посетить Москву. Я надеюсь, что это произойдёт до конца этого года и она сможет встретиться с президентом РФ, так же как она встретилась с президентом Китая на прошлой неделе", — сказал он.