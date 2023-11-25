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24 ноября, 21:53

Байден считает реальным продление перемирия в секторе Газа

<p>Президент США Джо Байден. Обложка © AP / TASS / Stephanie Scarbrough</p>

Президент США Джо Байден. Обложка © AP / TASS / Stephanie Scarbrough

Продление перемирия в секторе Газа возможно. Об этом заявил на пресс-конференции в штате Массачусетс отдыхающий там с супругой президент США Джо Байден.

"Шансы на это реальны", — считает американский лидер.

Израиль пообещал после паузы продолжить боевые действия в Газе с полной силой

Израиль пообещал после паузы продолжить боевые действия в Газе с полной силой

Напомним, четырёхдневная пауза в военных действиях между ЦАХАЛ и ХАМАС началась 24 ноября. В рамках сделки палестинское движение обменяется с Израилем пленниками, а в Газу будут допущены грузовики с гумпомощью. К вечеру первого дня перемирия появилась информация о том, что первую группу израильских заложников передали Красному Кресту. Чуть позже МККК подтвердил успешность процедуры освобождения людей.

Лариса Сафронова
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