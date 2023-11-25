Байден считает реальным продление перемирия в секторе Газа
Президент США Джо Байден. Обложка © AP / TASS / Stephanie Scarbrough
Продление перемирия в секторе Газа возможно. Об этом заявил на пресс-конференции в штате Массачусетс отдыхающий там с супругой президент США Джо Байден.
"Шансы на это реальны", — считает американский лидер.
Напомним, четырёхдневная пауза в военных действиях между ЦАХАЛ и ХАМАС началась 24 ноября. В рамках сделки палестинское движение обменяется с Израилем пленниками, а в Газу будут допущены грузовики с гумпомощью. К вечеру первого дня перемирия появилась информация о том, что первую группу израильских заложников передали Красному Кресту. Чуть позже МККК подтвердил успешность процедуры освобождения людей.