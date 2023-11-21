Освобождение заложников и прекращение огня: Раскрыты условия перемирия Израиля и ХАМАС

Палестинское радикальное движение ХАМАС и боевики "Исламского джихада"* в рамках временного пятидневного перемирия с Израилем согласились отпускать по десять заложников в день. Об этом сообщает ливанская газета Al Shark со ссылкой на источник, знакомый с черновиком соглашения, который обсуждается сейчас между двумя сторонами через посредников.

"Боевики ХАМАС и "Исламского джихада"* согласились отпускать ежедневно по десять заложников, удерживаемых в плену с 7 октября, в обмен на 30 палестинских узниц из израильских тюрем", — говорится в сообщении.

В обязанности Израиля по условиям перемирия входит пропуск от 100 до 300 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа.

Кроме того, во время перемирия будут прекращены все боевые действия, а Израиль также каждые сутки на шесть часов будет приостанавливать разведывательные полёты беспилотников над севером сектора Газа. Как сообщает CNN со ссылкой на израильских чиновников, официально о соглашении по заложникам стороны могут объявить сегодня, 21 ноября, до конца дня.