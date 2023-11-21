Освобождение заложников и прекращение огня: Раскрыты условия перемирия Израиля и ХАМАС
Al Shark: ХАМАС будет освобождать по 10 заложников в день по условиям перемирия
Палестинское радикальное движение ХАМАС и боевики "Исламского джихада"* в рамках временного пятидневного перемирия с Израилем согласились отпускать по десять заложников в день. Об этом сообщает ливанская газета Al Shark со ссылкой на источник, знакомый с черновиком соглашения, который обсуждается сейчас между двумя сторонами через посредников.
"Боевики ХАМАС и "Исламского джихада"* согласились отпускать ежедневно по десять заложников, удерживаемых в плену с 7 октября, в обмен на 30 палестинских узниц из израильских тюрем", — говорится в сообщении.
В обязанности Израиля по условиям перемирия входит пропуск от 100 до 300 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа.
Кроме того, во время перемирия будут прекращены все боевые действия, а Израиль также каждые сутки на шесть часов будет приостанавливать разведывательные полёты беспилотников над севером сектора Газа. Как сообщает CNN со ссылкой на израильских чиновников, официально о соглашении по заложникам стороны могут объявить сегодня, 21 ноября, до конца дня.
Ранее в МИД Катара сообщили, что переговоры Израиля и ХАМАС о перемирии вышли на финишную прямую. До этого скорое заключение соглашения анонсировал лидер палестинского движения Исмаил Хания.
Напомним, ожесточённое противостояние Израиля и палестинского движения ХАМАС началось 7 октября после того, как территорию еврейской страны обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв идёт на тысячи.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
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