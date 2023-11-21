Путин назвал самую актуальную задачу урегулирования конфликта Израиля и Палестины
Путин назвал самой актуальной задачей устойчивое перемирие Израиля и Палестины
Необходимо достичь полного и устойчивого перемирия в палестино-израильском конфликте и прекратить боевые действия. Это одна из самых актуальных задач в противостоянии Палестины и Израиля, заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Видео © LIFE
"Самой актуальной задачей видится достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия. Важно, я согласен со своим бразильским коллегой, не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир", — подчеркнул российский лидер.
Путин также поблагодарил президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси за содействие в решении многих непростых вопросов, связанных с эвакуацией россиян из сектора Газа.
В ходе выступления Путин также заявил, что глубоко обеспокоен гибелью тысяч людей в секторе Газа, массовым изгнанием мирных жителей и новой гуманитарной катастрофой, раскрыл позицию России по конфликту и указал на неспособность США разрубить "палестинский узел".
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда на территорию еврейского государства проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные атаки на Газу. Жертвами конфликта стали уже более 13 тысяч человек.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев