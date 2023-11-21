Путин назвал самую актуальную задачу урегулирования конфликта Израиля и Палестины

Необходимо достичь полного и устойчивого перемирия в палестино-израильском конфликте и прекратить боевые действия. Это одна из самых актуальных задач в противостоянии Палестины и Израиля, заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС.

Президент РФ Владимир Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Видео © LIFE

"Самой актуальной задачей видится достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия. Важно, я согласен со своим бразильским коллегой, не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир", — подчеркнул российский лидер.