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21 ноября, 14:07

Путин раскрыл позицию России по палестино-израильскому конфликту

Путин: Позиция РФ по ближневосточному конфликту носит последовательный характер

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. В ходе своего выступления он заявил, что позиция РФ по данному вопросу "имеет последовательный и неконъюнктурный характер".

Президент РФ Владимир Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Видео © LIFE

"Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона", — сказал президент.

Путин назвал "очень своевременной" инициативу президента ЮАР Сирила Рамафосы как действующего председателя БРИКС созвать внеочередной саммит объединения.

В ходе своего выступления Путин также заявил о неспособности США разрубить "палестинский узел". По словам президента, происходящие сейчас в Газе события — итог стремления Вашингтона монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокировать деятельность ближневосточного "квартета" международных посредников.

Путин: Гибель тысяч людей и гумкатастрофа в Газе вызывают обеспокоенность

Путин: Гибель тысяч людей и гумкатастрофа в Газе вызывают обеспокоенность

Вооружённое противостояние Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца. 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в государство проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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