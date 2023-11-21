Путин раскрыл позицию России по палестино-израильскому конфликту

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. В ходе своего выступления он заявил, что позиция РФ по данному вопросу "имеет последовательный и неконъюнктурный характер".

Президент РФ Владимир Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Видео © LIFE

"Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона", — сказал президент.

Путин назвал "очень своевременной" инициативу президента ЮАР Сирила Рамафосы как действующего председателя БРИКС созвать внеочередной саммит объединения.