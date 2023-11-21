Путин раскрыл позицию России по палестино-израильскому конфликту
Путин: Позиция РФ по ближневосточному конфликту носит последовательный характер
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие во внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. В ходе своего выступления он заявил, что позиция РФ по данному вопросу "имеет последовательный и неконъюнктурный характер".
Президент РФ Владимир Путин выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Видео © LIFE
"Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки, прекращение огня и поиск политического разрешения палестино-израильского конфликта. И ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона", — сказал президент.
Путин назвал "очень своевременной" инициативу президента ЮАР Сирила Рамафосы как действующего председателя БРИКС созвать внеочередной саммит объединения.
В ходе своего выступления Путин также заявил о неспособности США разрубить "палестинский узел". По словам президента, происходящие сейчас в Газе события — итог стремления Вашингтона монополизировать посреднические функции в палестино-израильском урегулировании и блокировать деятельность ближневосточного "квартета" международных посредников.
Вооружённое противостояние Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжается уже больше месяца. 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в государство проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль же официально заявил о переходе в состояние войны и начал массированные бомбёжки Газы, жертвами которых стали уже более десяти тысяч человек, в том числе тысячи детей.
ТАСС / Михаил Климентьев