Путин поблагодарил лидера Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы
Путин обсудил с президентом Египта Ас-Сиси ситуацию в секторе Газа
Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с лидером Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа. Продолжено обсуждение крайне обострившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", — говорится в сообщении.
Обе стороны выразили глубокую обеспокоенность беспрецедентным ростом количества жертв среди мирного населения, в том числе тысяч женщин и детей. Путин и Ас-Сиси подчеркнули принципиальную важность скорейшего завершения кровопролития, освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа.
Также отмечается, что была констатирована созвучность подходов Москвы и Каира к урегулированию ситуации в регионе путём создания независимого Палестинского государства, соседствующего в мире и безопасности с Израилем. Президенты договорились оставаться в контакте.
Напомним, эвакуация граждан РФ из сектора Газа началась 12 ноября. Сначала регион покинули 70 человек, затем границу с Египтом пересекли ещё 98 россиян. Состояние вывезенных из Газы людей оценивается как удовлетворительное. Вечером во вторник самолёт МЧС вылетел из Египта со второй группой эвакуированных из Газы россиян. Также туда вошли палестинцы — члены семей граждан РФ. В МИД поблагодарили Египет за помощь в эвакуации россиян из сектора Газа.
Вооружённое противостояние Израиля и радикальной палестинской группировки ХАМАС началось 7 октября, когда территорию еврейского государства обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
ТАСС / Гавриил Григоров