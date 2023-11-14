Путин поблагодарил лидера Египта за помощь в эвакуации россиян из Газы

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с лидером Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поблагодарил за оказываемое Египтом всестороннее содействие в эвакуации граждан России из сектора Газа. Продолжено обсуждение крайне обострившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта", — говорится в сообщении.

Обе стороны выразили глубокую обеспокоенность беспрецедентным ростом количества жертв среди мирного населения, в том числе тысяч женщин и детей. Путин и Ас-Сиси подчеркнули принципиальную важность скорейшего завершения кровопролития, освобождения заложников и беспрепятственного оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа.