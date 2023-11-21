"Утонем в крысах": Американская рэп-звезда разнесла власти США за поддержку Украины и Израиля

Американская рэп-звезда Карди Би высказалась против финансирования Киева и Иерусалима со стороны США. В прямом эфире в соцсетях подчеркнула, что Вашингтон не должен спонсировать развитие конфликта на Украине и Ближнем Востоке.

Карди Би призвала США не финансировать Украину и Израиль. Видео © Telegram / Пул N3 / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamcardib

"В Нью-Йорке ожидается сокращение бюджета на 120 миллионов [долларов], которое затронет школы, публичные библиотеки и полицейское управление, а также сокращение бюджета на пять миллионов долларов на канализацию. Урезание бюджета на канализацию! Мы утонем в крысах", — сказала Карди Би.

Она добавила, что больше не поддерживает "никаких президентов", в том числе действующего американского лидера Джо Байдена.

"Байден говорит о том, что мы можем профинансировать две войны. Мол, мы величайшая нация. Нет, чёрт возьми, это не так. Мы сейчас переживаем какое-то дерьмо. Нам конец. 120 миллионов долларов, куда пойдут эти деньги? Мне повезло, я богата. Но что будет с моими племянниками? Что будет с моими кузенами, тётями, друзьями, которые живут в квартале?", — задалась вопросом знаменитость.

По её словам, в Нью-Йорке уже "чертовски грязно" и ситуация ухудшится из-за сокращения бюджета.

"И да, в это время мы говорим о том, что можем профинансировать две войны. Нет, мы не можем финансировать эти грёбаные войны", — заключила Карди Би.