Украина не в приоритете: Сын Трампа выступил с жёстким заявлением против Киева

Простые граждане США не думают, что помощь Киеву — приоритетное направление Америки. Об этом сообщил Дональд Трамп – младший — сын бывшего лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа. В ноябре 2022 года последний официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.

Дональд Трамп – младший заявил, что простые американцы не поддерживают помощь Киеву. Видео © X (Twitter) / Donald Trump Jr.

Дональд Трамп – младший участвовал в мероприятии во Флориде, которое состоялось в поддержку отца. Он спросил у присутствующих, считают ли они финансирование Незалежной одним из приоритетов Америки, после чего услышал свист и недовольные возгласы.

"Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в десятку приоритетных направлений для десяти тысяч людей, собравшихся здесь? Никто", — подчеркнул Дональд Трамп – младший.