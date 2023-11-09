Украина не в приоритете: Сын Трампа выступил с жёстким заявлением против Киева
Дональд Трамп – младший: Простые американцы не поддерживают помощь Киеву
Простые граждане США не думают, что помощь Киеву — приоритетное направление Америки. Об этом сообщил Дональд Трамп – младший — сын бывшего лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа. В ноябре 2022 года последний официально объявил об участии в президентских выборах в 2024 году.
Дональд Трамп – младший заявил, что простые американцы не поддерживают помощь Киеву. Видео © X (Twitter) / Donald Trump Jr.
Дональд Трамп – младший участвовал в мероприятии во Флориде, которое состоялось в поддержку отца. Он спросил у присутствующих, считают ли они финансирование Незалежной одним из приоритетов Америки, после чего услышал свист и недовольные возгласы.
"Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в десятку приоритетных направлений для десяти тысяч людей, собравшихся здесь? Никто", — подчеркнул Дональд Трамп – младший.
Ранее в США заявили, что страна израсходовала 96% всех средств на поддержку Украины с начала специальной военной операции (СВО). По словам координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, у Пентагона осталось лишь около 1,1 миллиарда долларов, которые предназначены для замены оружия на своих собственных армейских складах.
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