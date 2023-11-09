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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 ноября 2023, 22:29
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Белый дом: США израсходовали 96% всех средств на поддержку Украины с начала СВО

Власти Соединённых Штатов с начала проведения Россией специальной военной операции израсходовали 96% всех средств, которые были выделены на поддержку киевского режима. Об этом сообщил 8 ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Что касается оставшихся денег, то из общих средств, выделенных Украине с начала военных действий, — не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь — мы израсходовали около 96%", — заявил Кирби.

По словам высокопоставленного чиновника, в эту статью расходов включены средства, выделенные не только на военные нужды Киева, а ещё и на финансовую и гуманитарную помощь. Однако Кирби подчеркнул, что более 90% всех средств Вашингтон потратил именно на военную составляющую. Также он отметил, что у Пентагона осталось только 1,1 миллиарда долларов, которые предназначены для замены оружия на своих собственных армейских складах.

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Ранее помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что у американских властей кончились деньги для прямой бюджетной поддержки Киева. По её словам, гуманитарная помощь может полностью прекратиться без новых ассигнований.

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Unsplash / Tabrez Syed

Алексей Соловьёв
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