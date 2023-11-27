В США озвучили плохие новости для Киева, жаждущего новую военную помощь

До конца текущего года киевский режим вряд ли получит очередную помощь от Соединённых Штатов. Об этом в интервью телеканалу NBC News рассказал глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.

Конгрессмен пояснил, что пакет помощи для Украины и Израиля будет сложно принять до конца года из-за позиции властей США в отношении безопасности на южной границе Америки.