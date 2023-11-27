В США озвучили плохие новости для Киева, жаждущего новую военную помощь
Конгрессмен Тернер: Пакет помощи Украине и Израилю вряд ли примут до конца года
До конца текущего года киевский режим вряд ли получит очередную помощь от Соединённых Штатов. Об этом в интервью телеканалу NBC News рассказал глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.
Конгрессмен пояснил, что пакет помощи для Украины и Израиля будет сложно принять до конца года из-за позиции властей США в отношении безопасности на южной границе Америки.
"Я думаю, что будет сложно сделать это к концу этого года. И препятствием в настоящее время является политика Белого дома на южной границе", — заявил политик, представляющий в парламенте республиканцев.
Напомним, что 15 ноября Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Уже на следующий день этот документ поддержали в Сенате. Проект, который предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года, также был подписан американским лидером Джо Байденом.
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