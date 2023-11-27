Регион

Уведомления отключены

26 ноября, 22:32

В США озвучили плохие новости для Киева, жаждущего новую военную помощь

Конгрессмен Тернер: Пакет помощи Украине и Израилю вряд ли примут до конца года

До конца текущего года киевский режим вряд ли получит очередную помощь от Соединённых Штатов. Об этом в интервью телеканалу NBC News рассказал глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер.

Конгрессмен пояснил, что пакет помощи для Украины и Израиля будет сложно принять до конца года из-за позиции властей США в отношении безопасности на южной границе Америки.

"Я думаю, что будет сложно сделать это к концу этого года. И препятствием в настоящее время является политика Белого дома на южной границе", — заявил политик, представляющий в парламенте республиканцев.

Напомним, что 15 ноября Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Уже на следующий день этот документ поддержали в Сенате. Проект, который предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств до 19 января 2024 года, также был подписан американским лидером Джо Байденом.

Власти США допустили ограничение военной помощи Израилю

Власти США допустили ограничение военной помощи Израилю

Несмотря на это, глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября сообщил, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Это произошло на фоне очередных жалоб Владимира Зеленского, заявившего о недостатке помощи Вашингтона.

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров