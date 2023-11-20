Глава Пентагона Остин заявил, что США выделят Киеву военную помощь на $100 млн
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший сегодня Киев.
"Я анонсировал сегодня очередную передачу [военного имущества из наличия Пентагона] на 100 миллионов долларов", — сказал американский министр обороны после переговоров с властями Украины.
По словам шефа Пентагона, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны (ПВО), а также противотанковые средства.
Кроме того, Остин утверждает, что ВСУ имеют ресурсы для продолжения боевых действий зимой. Глава Пентагона заявил о согласии с Владимиром Зеленским в том, что конфликт необходимо продолжать.
Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. "За" высказались 336 парламентариев, "против" — 95. После документ 87 голосами "за" поддержали в Сенате США. Документ предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств до 19 января следующего года. Накануне временный бюджет утвердил и Байден.
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