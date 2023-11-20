Глава Пентагона Остин заявил, что США выделят Киеву военную помощь на $100 млн

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший сегодня Киев.

"Я анонсировал сегодня очередную передачу [военного имущества из наличия Пентагона] на 100 миллионов долларов", — сказал американский министр обороны после переговоров с властями Украины.

По словам шефа Пентагона, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны (ПВО), а также противотанковые средства.