Зеленский заявил, что конфликт на Украине не закончится быстро

Владимир Зеленский считает, что ни о каком скором окончании боевых действий на Украине пока не может идти речь. Своим прогнозом он поделился на встрече с журналистами и руководством Fox News и The Sun.

Политик посетовал, что люди почему-то "относятся к этому, как к кино" и ждут: картинка перед глазами будет всегда меняться.

"Для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжёлый труд. И завершится всё не так быстро, как нам хотелось бы", — добавил он.