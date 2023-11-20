Зеленский заявил, что конфликт на Украине не закончится быстро
Владимир Зеленский считает, что ни о каком скором окончании боевых действий на Украине пока не может идти речь. Своим прогнозом он поделился на встрече с журналистами и руководством Fox News и The Sun.
Политик посетовал, что люди почему-то "относятся к этому, как к кино" и ждут: картинка перед глазами будет всегда меняться.
"Для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжёлый труд. И завершится всё не так быстро, как нам хотелось бы", — добавил он.
Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Зеленский хочет провести переговоры с Трампом. А всё дело в том, что Трамп через республиканцев фактически контролирует Палату представителей Конгресса США, которая блокировала выделение очередного пакета помощи для Незалежной. Кстати, нынешний президент США Джо Байден уже подписал соответствующий законопроект, лишив Киев финансирования.
Сайт президента Украины