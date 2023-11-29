Блинкен и Столтенберг просветили Зеленского об условиях принятия Украины в НАТО

Незалежная войдёт в Североатлантический альянс только с согласия всех членов блока, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО – Украина на уровне министров иностранных дел. Он также отметил, что после соблюдения всех условий Киев рассмотрят в качестве участника объединения.

"Украина станет членом НАТО, когда все страны – члены альянса будут согласны на это и когда будут соблюдены все условия", — подчеркнул Блинкен.

А генсек альянса Йенс Столтенберг добавил, что Украине и НАТО надо готовиться к трудным и продолжительным боям, чтобы "отбросить русских". Он также призвал не недооценивать Россию.