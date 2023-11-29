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29 ноября, 11:38

Украина и НАТО договорились о сотрудничестве в 2024 году

НАТО и Киев подписали сотрудничество на 2024 год, включая подготовку ВСУ

НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на следующий год. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы подписали обширную программу сотрудничества на 2024 год, которая включает взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и НАТО", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД.

Столтенберг также добавил, что в ходе заседания стороны обсудили реформы, которые Украине необходимо провести для сближения с альянсом. В их число, например, входят "реформирование системы военных закупок и реформа разведслужб".

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А ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса решили оказать Украине помощь на пути в альянс. Они подтвердили решимость поддержать Киев в ходе заседания министров иностранных дел членов организации в Брюсселе.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Николь Вербер
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