Украина и НАТО договорились о сотрудничестве в 2024 году

НАТО и Украина приняли программу сотрудничества на следующий год. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы подписали обширную программу сотрудничества на 2024 год, которая включает взаимодействие по энергобезопасности и повышению совместимости сил Украины и НАТО", — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД.

Столтенберг также добавил, что в ходе заседания стороны обсудили реформы, которые Украине необходимо провести для сближения с альянсом. В их число, например, входят "реформирование системы военных закупок и реформа разведслужб".