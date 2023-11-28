Страны НАТО решили помочь Украине на пути в альянс, заявил Столтенберг

А ранее Столтенберг заявил, что страны – участники альянса должны быть готовыми к эскалации конфликта на Украине. Генсек НАТО призвал активизировать поставки оружия Киеву и держаться выбранного курса. Меж тем помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что ситуация вокруг Украины стала результатом именно "упёртости НАТО". По его словам, раньше в России верили в идею создания новой системы европейской безопасности, в которой НАТО "вошло бы под общий зонтик Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", но в альянсе и в США такие правила принимать не захотели.