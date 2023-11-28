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28 ноября, 16:37

Страны НАТО решили помочь Украине на пути в альянс, заявил Столтенберг

Столтенберг: Страны – участницы НАТО готовы поддерживать Украину на пути в альянс

Страны – члены НАТО готовы поддержать Украину на пути вступления в альянс. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"На нашей сегодняшней встрече союзники подтвердили решимость поддержать Украину на её пути в НАТО и непоколебимую поддержку [Киева]", указал Столтенберг.

Ушаков: Ситуация вокруг Украины стала результатом "упёртости НАТО"

Ушаков: Ситуация вокруг Украины стала результатом "упёртости НАТО"

А ранее Столтенберг заявил, что страны – участники альянса должны быть готовыми к эскалации конфликта на Украине. Генсек НАТО призвал активизировать поставки оружия Киеву и держаться выбранного курса. Меж тем помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что ситуация вокруг Украины стала результатом именно "упёртости НАТО". По его словам, раньше в России верили в идею создания новой системы европейской безопасности, в которой НАТО "вошло бы под общий зонтик Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", но в альянсе и в США такие правила принимать не захотели.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Дарья Нарыкова
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