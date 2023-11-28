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28 ноября, 11:32

Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине

Столтенберг: Страны НАТО должны быть готовыми к эскалации конфликта на Украине

НАТО необходимо быть готовым к усилению боевых действий на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он призвал активизировать поставки оружия Киеву.

"Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает ещё более важной активизацию государствами – членами НАТО помощи Киеву", — сказал Столтенберг по прибытии на встречу глав МИД стран – членов НАТО, которая проходит с 28 по 29 ноября в Брюсселе.

Также генсек НАТО назвал испытанием сохранение поддержки Киева и выразил уверенность, что США продолжат помогать, "потому что это связано и с их безопасностью". Политик добавил, что НАТО нужно просто держаться выбранного курса.

А ранее Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать Россию. Свои слова он объяснил тем, что у ВСУ отсутствует прогресс на линии фронта, несмотря на военную поддержку со стороны альянса.

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Getty Images / Sean Gallup

Наталья Исакова
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