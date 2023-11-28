Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине

НАТО необходимо быть готовым к усилению боевых действий на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он призвал активизировать поставки оружия Киеву.

"Мы должны быть готовыми к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам. Это делает ещё более важной активизацию государствами – членами НАТО помощи Киеву", — сказал Столтенберг по прибытии на встречу глав МИД стран – членов НАТО, которая проходит с 28 по 29 ноября в Брюсселе.

Также генсек НАТО назвал испытанием сохранение поддержки Киева и выразил уверенность, что США продолжат помогать, "потому что это связано и с их безопасностью". Политик добавил, что НАТО нужно просто держаться выбранного курса.