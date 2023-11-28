В Кремле назвали главную цель создания НАТО
Песков: НАТО было создано для конфронтации и сдерживания России
НАТО было создано как инструмент конфронтации и сдерживания России. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"НАТО — это альянс, который был создан как инструмент конфронтации, он так задумывался, его архитектура была выстроена таким образом, что он является, по сути, элементом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны", — сказал представитель Кремля журналистам.
Он отметил, что альянс пока не собирается отказываться от планов по сдерживанию нашей страны и по "закланию" украинского народа для борьбы с ней. НАТО, несомненно, считает Москву своим противником, именно в противостоянии и заключается основное предназначение блока, подчеркнул Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО пытается выйти за географические рамки своей деятельности в Азию. По словам главы государства, США всё больше и больше втягивают другие страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стараются сформировать там новые политические альянсы.
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