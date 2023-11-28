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28 ноября, 09:47

В Кремле назвали главную цель создания НАТО

Песков: НАТО было создано для конфронтации и сдерживания России

НАТО было создано как инструмент конфронтации и сдерживания России. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"НАТО — это альянс, который был создан как инструмент конфронтации, он так задумывался, его архитектура была выстроена таким образом, что он является, по сути, элементом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны", — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что альянс пока не собирается отказываться от планов по сдерживанию нашей страны и по "закланию" украинского народа для борьбы с ней. НАТО, несомненно, считает Москву своим противником, именно в противостоянии и заключается основное предназначение блока, подчеркнул Песков.

Генсек НАТО после провала наступления Киева понял, что Россию нельзя недооценивать

Генсек НАТО после провала наступления Киева понял, что Россию нельзя недооценивать

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО пытается выйти за географические рамки своей деятельности в Азию. По словам главы государства, США всё больше и больше втягивают другие страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стараются сформировать там новые политические альянсы.

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Shutterstock

Александр Юнашев
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