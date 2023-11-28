В Кремле назвали главную цель создания НАТО

НАТО было создано как инструмент конфронтации и сдерживания России. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"НАТО — это альянс, который был создан как инструмент конфронтации, он так задумывался, его архитектура была выстроена таким образом, что он является, по сути, элементом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны", — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что альянс пока не собирается отказываться от планов по сдерживанию нашей страны и по "закланию" украинского народа для борьбы с ней. НАТО, несомненно, считает Москву своим противником, именно в противостоянии и заключается основное предназначение блока, подчеркнул Песков.