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8 ноября, 12:54

Путин: НАТО пытается выйти за географические рамки своей деятельности в Азию

Страны НАТО пытаются расширить географические рамки в Азию, нарушая при этом собственные доктрины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжаном Юсем.

"Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причём Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности", заявил российский лидер.

По его словам, США всё больше и больше втягивают другие страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они стараются сформировать там новые политические альянсы.

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А ранее министр обороны Сергей Шойгу уже провёл переговоры с Чжаном Юсей в Москве, где они обсудили отношения Китая и России и назвали их уважительными и доверительными.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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