Путин: НАТО пытается выйти за географические рамки своей деятельности в Азию

Страны НАТО пытаются расширить географические рамки в Азию, нарушая при этом собственные доктрины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) Китая Чжаном Юсем.

"Мы видим попытки некоторых стран расширить зону своего влияния, причём Североатлантический альянс, как это ни странно, в нарушение своих собственных доктринальных документов предпринимает попытки выйти за географические рамки своей деятельности", — заявил российский лидер.

По его словам, США всё больше и больше втягивают другие страны альянса в создание напряжённой обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они стараются сформировать там новые политические альянсы.