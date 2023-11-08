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8 ноября, 08:41

Шойгу назвал отношения России и Китая образцом стратегического взаимодействия

Отношения России и Китая стали образцом стратегического взаимодействия, которое основано на доверии и уважении. Об этом заявил в среду, 8 ноября, министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся, которые проходят сегодня в Москве.

Делегация КНР посетила Министерство обороны в Москве. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаём военный блок. Отношения между Россией и Китаем — образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении", — отметил глава российского оборонного ведомства.

В ходе переговоров Шойгу предложил обсудить дальнейшие действия по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями об обстановке на мировой арене.

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А ранее Шойгу в ходе Сяншаньского форума, который проходил в Пекине, рассказал, как Запад продвигает силы НАТО в Азии. Как отметил российский министр, "непосредственная вовлечённость в противостояние государств, обладающих ядерным арсеналом, кратно умножает стратегические риски".

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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