Шойгу назвал отношения России и Китая образцом стратегического взаимодействия

Отношения России и Китая стали образцом стратегического взаимодействия, которое основано на доверии и уважении. Об этом заявил в среду, 8 ноября, министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжаном Юся, которые проходят сегодня в Москве.

Делегация КНР посетила Министерство обороны в Москве. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Мы, в отличие от некоторых агрессивных стран Запада, не создаём военный блок. Отношения между Россией и Китаем — образец стратегического взаимодействия, основанного на доверии и уважении", — отметил глава российского оборонного ведомства.

В ходе переговоров Шойгу предложил обсудить дальнейшие действия по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, а также обменяться мнениями об обстановке на мировой арене.