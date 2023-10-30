Шойгу рассказал, как Запад продвигает силы НАТО в Азии

Глава Минобороны России Сергей Шойгу уверен, что Запад при помощи концепции о "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" пытается обосновать появление сил НАТО на территориях Азии.

"Спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причём по нескольким направлениям", — заявил министр в ходе Сяншаньского форума.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что Запад спровоцировал острый кризис в Европе, а теперь пытается распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причём сразу по нескольким направлениям. Однако стратегические риски увеличивает ещё и тот факт, что в противостояние оказались вовлечены государства, у которых есть сильный ядерный арсенал.

"В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Навязываемая западниками концепция "неделимости безопасности Евроатлантики и Индо-Тихоокеанского региона" призвана обосновать появление в Азии сил и инфраструктуры Альянса", — подчеркнул министр в ходе Сяншаньского форума.

Вместе с тем Шойгу указал, что подобный подход сильно отличается от принципа неделимости безопасности, который продвигают Россия и Китай. Как пояснил глава МО, он не допускает обеспечения собственной безопасности за счёт других.