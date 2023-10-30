Шойгу раскрыл роль Украины в геополитической игре Запада

Коллективный Запад использует Украину в качестве тарана для нанесения России "стратегического поражения", сообщил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что это произошло после принятия Москвой контрмер на экспансию блока НАТО во главе с Соединёнными Штатами на восток. Заявление он озвучил в ходе выступления на Сяншаньском форуме в Пекине.

"Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нас гибридной войне. В качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отводится роль лишь расходного материала", — сообщил глава Минобороны.

В то же время генерал подчеркнул, что Вашингтон подчинил себе страны Запада и за счёт их военно-политических ресурсов пытается любыми путями сохранить ускользающее глобальное доминирование. По его словам, американцы годами расшатывали основы международной безопасности и стратегической стабильности.

Министр также рассказал о причинах современных катаклизмов в международных отношениях. Он убеждён, что это связано с попытками отдельных государств всеми средствами сохранить свою гегемонию на фоне неизбежного укрепления многополярного мира. Помимо того, Шойгу констатировал, что выступающие против западного неоколониального диктата страны подвергаются ожесточённому давлению, в том числе силовому прессингу и политико-экономическому удушению.